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1 час назад

Латвия заявила о полном отказе от газа из России

Lenta.ruиещё 3

Латвия больше не собирается закупать газ в России, заявил в интервью испанской газете El Pais премьер-министр республики Кришьянис Кариньш. Его слова приводит ТАСС.

В апреле Латвия приняла решение как можно скорее отказаться от газа из России. Теперь страна исключает возможность возобновления импорта даже на случай аномально холодной зимы.

«Мы не рассматриваем такой вариант. У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в этом не было необходимости», — сообщил министр республики.

Страна выступает за включение газа в следующий пакет западных санкций, объясняя это тем, что, покупая российское топливо, ЕС помогает стране поддерживать стабильность рубля и в полной мере финансировать ведение военной операции на Украине.

«Необходимо найти способ договориться о том, как включить газ в санкции. Около 90 процентов того, что Латвия импортировала в прошлом году, было российским, но мы больше не собираемся покупать», — рассказал Кариньш.

В связи с приостановкой поставок топлива в республику, домохозяйства в Латвии в июле 2022 года могут столкнуться с беспрецедентным ростом цен на газ. Стоимость топлива может взлететь от 65,6 до 89,9 процента в зависимости от объема потребления.

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