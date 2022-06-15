Латвия больше не собирается закупать газ в России, заявил в интервью испанской газете El Pais премьер-министр республики Кришьянис Кариньш. Его слова приводит ТАСС.

В апреле Латвия приняла решение как можно скорее отказаться от газа из России. Теперь страна исключает возможность возобновления импорта даже на случай аномально холодной зимы.

«Мы не рассматриваем такой вариант. У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в этом не было необходимости», — сообщил министр республики.

Страна выступает за включение газа в следующий пакет западных санкций, объясняя это тем, что, покупая российское топливо, ЕС помогает стране поддерживать стабильность рубля и в полной мере финансировать ведение военной операции на Украине.

«Необходимо найти способ договориться о том, как включить газ в санкции. Около 90 процентов того, что Латвия импортировала в прошлом году, было российским, но мы больше не собираемся покупать», — рассказал Кариньш.