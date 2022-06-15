Доллар и евро подросли на старте торгов

На открытии торгов в среду российская валюта теряет свои позиции по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты повышается на 19 копеек, до 56,71 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 59,69 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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Накануне вечером рубль вырос к доллару и евро на фоне дорогой нефти. Обновление многолетнего максимума против американской валюты сменилось отходом рубля к завершению сессии немного вниз от локального максимума. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) упал на 20 копеек, до 56,60 рубля, евро — на 95 копеек, до 59,15 рубля.

Ранее во вторник доллар максимально опускался до 55,6 рубля (минимума с февраля 2018 года), евро — до 57,81 рубля (показатель также близок к многолетнему минимуму). Уровня в 57,1 европейская валюта достигла 25 мая.

Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» заявил агентству «Прайм», что фактором рублевой поддержки остаются растущие цены на энергоносители. Стоимость газа в Европе резко повысились после сообщений «Газпрома» об ограничении поставок по газопроводу «Северный поток», в то время как нефтяные котировки росли на фоне сокращения добычи нефти в Ливии на 90% из-за беспорядков в стране. Он прогнозирует, что