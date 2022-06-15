Биткоин в последние годы испытывал как взлеты, так и падения. Последний взлет был практически в семь раз. Сейчас он подешевел в три раза. Если посмотреть на ход развития событий с исторической точки зрения, то это достаточно обычное дело.



Нынешнее падение связано с тем, что на рынке произошло несколько провалов с точки зрения крупных проектов. В первую очередь, криптовалюта CST, которая была обеспечена долларом. Поэтому это естественный ход событий, проекты отсеиваются. Но важно другое. Важно, что растет динамика использования криптокошельков в мире, растет использование криптовалют и увеличивается количество проектов, которые используют криптовалюту как одну из составляющих. Тенденция никуда не ушла.



Думаю, нынешнее ситуативное падение закончится в ближайшие 2-3 недели, после чего будет очередной рост. Для тех, кто играет вдолгую, нет причин беспокоиться. Массовых продаж нет, объем рынка расширился, люди держат криптовалюту, не продают... Ничего катастрофического мы не видим.

Юрий Припачкин Президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ)