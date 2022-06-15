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1 час назад

ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и премии топ-менеджерам

BFM.RUиещё 4

Центробанк рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусы в этом году топ-менеджерам. Соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора. По мнению Банка России, отказ от выплаты дивидендов поможет обеспечить финансовую устойчивость организаций в рамках изменений в экономике.

Российским банкам рекомендовали не платить дивиденды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В условиях структурной трансформации российской экономики Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выплаты акционерам дивидендов (распределения части прибыли между акционерами/участниками) и нефиксированной части оплаты труда единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита», — говорится в письме.

В апреле ЦБ РФ уже давал рекомендацию банкам и некредитным финансовым организациям не выплачивать дивиденды ввиду сложной экономической ситуации.

Рынки,Банк России,
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