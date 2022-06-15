Российским банкам рекомендовали не платить дивиденды

Центробанк рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусы в этом году топ-менеджерам. Соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора. По мнению Банка России, отказ от выплаты дивидендов поможет обеспечить финансовую устойчивость организаций в рамках изменений в экономике.
«В условиях структурной трансформации российской экономики Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выплаты акционерам дивидендов (распределения части прибыли между акционерами/участниками) и нефиксированной части оплаты труда единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита», — говорится в письме.
В апреле ЦБ РФ уже давал рекомендацию банкам и некредитным финансовым организациям не выплачивать дивиденды ввиду сложной экономической ситуации.