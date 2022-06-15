Российским банкам рекомендовали не платить дивиденды

Центробанк рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусы в этом году топ-менеджерам. Соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора. По мнению Банка России, отказ от выплаты дивидендов поможет обеспечить финансовую устойчивость организаций в рамках изменений в экономике.