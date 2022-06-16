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53 минуты назад

Вице-премьер России счел рубль «переукрепленным»

Lenta.ruиещё 5

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Вице-премьер России счел рубль «переукрепленным»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — сказал вице-премьер. Равновесным и комфортным для российской промышленности он назвал курс от 70 до 80 рублей за доллар.

Как указал Белоусов, Центробанк не таргетирует курс рубля, в результате чего он «складывается таким, каким есть». Он обратил внимание на то, что регулятор последовательно снижает ключевую ставку, что, как считает вице-премьер, свидетельствует, что «у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика сталкивается с новыми формирующимися вызовами, одним из которых является укрепление рубля. При этом он заявил, что оценивает перспективы роста цен и спад ВВП более оптимистично, чем прогнозировалось ранее. Инфляция будет «ощутимо ниже», чем заложено в макропрогнозе, а сокращение экономики — немного ниже, считает глава Минэкономразвития.

После начала военной спецоперации на Украине курс рубля значительно снижался, однако в последние месяцы на фоне административных ограничений и торгового профицита российская валюта показала серьезное укрепление.

Рынки,Максим Решетников,Андрей Белоусов,Банк России,Минэкономразвития,
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