Ценам на нефть спрогнозировали резкий рост

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По его словам, спрос на энергоносители в мире будет только нарастать. В настоящее время начался летний автомобильный сезон. Он отметил, что сейчас растет потребление энергии на нужды кондиционирования. Эксперт добавил, что такое увеличивается спрос в КНР, который снимает ограничения, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Аналитик подчеркнул, что потребность в нефтепродуктах растет, а добыча — нет, это может привести к их подорожанию.

Начальник управления аналитических исследований «Универ Капитал» Дмитрий Александров в свою очередь отметил, что цены на нефть могут продолжить рост из-за опасений о нестабильности поставок и рисков их дальнейшего сокращения в случае расширения эмбарго на отгрузки из России.