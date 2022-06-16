Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
45 минут назад

Ценам на нефть спрогнозировали резкий рост

Lenta.ru

За месяц цена на нефть Brent может вырасти до 130-135 долларов за баррель. Такой прогноз сделал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с «Известиями».

Ценам на нефть спрогнозировали резкий рост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, спрос на энергоносители в мире будет только нарастать. В настоящее время начался летний автомобильный сезон. Он отметил, что сейчас растет потребление энергии на нужды кондиционирования. Эксперт добавил, что такое увеличивается спрос в КНР, который снимает ограничения, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Аналитик подчеркнул, что потребность в нефтепродуктах растет, а добыча — нет, это может привести к их подорожанию.

Начальник управления аналитических исследований «Универ Капитал» Дмитрий Александров в свою очередь отметил, что цены на нефть могут продолжить рост из-за опасений о нестабильности поставок и рисков их дальнейшего сокращения в случае расширения эмбарго на отгрузки из России.

Ранее стало известно, что цена на нефть Brent взлетела до отметки выше 125 долларов за баррель в ходе торгов 14 июня впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость WTI также растет — до 122,2 доллара, на максимуме она приближалась к 124 долларам.

Рынки,Дмитрий Александров,Игорь Юшков,Универ Капитал,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители