«Тинькофф Инвестиции» позволит россиянам торговать на Гонконгской бирже

«Тинькофф Инвестиции» совместно с СПБ Биржей предоставят инвесторам доступ к торгам ценными бумагами с листингом на Гонконгской бирже. Об этом говорится в сообщении сервиса.

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«Это одна из главных мировых площадок, а значит инвесторы смогут торговать бумагами компаний одной из крупнейших экономик мира», - заявила пресс-служба «Тинькофф Инвестиций».

Сначала будут доступны торги 12 ценными бумагами гонконгских и китайских компаний. В течение 2022 года количество ценных бумаг увеличится до 200, а к концу 2023 года - до 1000.

Так, торги в пилотном режиме для ограниченного числа клиентов начнутся 20 июня 2022 года, а после успешного пилотного запуска доступ к торгам дадут всем инвесторам на всех тарифах брокера.

«Доступ в ближайшее время появится у инвесторов на всех тарифах брокера. Участвовать в торгах на Гонконгской бирже смогут как квалифицированные инвесторы, так и неквалифицированные — последним нужно пройти тестирование по иностранным акциям, если не проходили раньше», — указано в сообщении.

Также отмечается, что торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 мск.

«Ценные бумаги, листингованные на Гонконгской бирже будут доступны в веб-версии, терминале и в приложении Тинькофф Инвестиций в разделе «Что купить» «Акции»», - говорится в заявлении.