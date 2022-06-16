Глава ЦБ: Большая часть производства должна работать на рынок РФ

Необходимо переосмыслить выгоды от экспорта, значительная часть производства должна работать на внутренний рынок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы как страна сейчас теряем от международного разделения труда, и в этих условиях нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Нужно наконец думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», – передает ТАСС ее слова.
Также Набиуллина добавила, что внешние условия изменились надолго для России, если не навсегда.
«Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», – отметила она.
Кроме того, глава регулятора подчеркнула, что сейчас необходимо проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.
Напомним, согласно прогнозу ЦБ, уже к середине 2023 года экономика России пройдет большую часть пути адаптации после кризиса 2022 года.
Ранее в Британии отметили высокую устойчивость экономики России к санкциям. В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала сроки наибольшего спада экономики России.