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1 час назад

Глава ЦБ: Большая часть производства должна работать на рынок России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Необходимо переосмыслить выгоды от экспорта, значительная часть производства должна работать на внутренний рынок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава ЦБ: Большая часть производства должна работать на рынок РФ
Фото: ТАССТАСС

«Мы как страна сейчас теряем от международного разделения труда, и в этих условиях нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Нужно наконец думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», – передает ТАСС ее слова.

Также Набиуллина добавила, что внешние условия изменились надолго для России, если не навсегда.

«Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», – отметила она.

Кроме того, глава регулятора подчеркнула, что сейчас необходимо проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.

Напомним, согласно прогнозу ЦБ, уже к середине 2023 года экономика России пройдет большую часть пути адаптации после кризиса 2022 года.

Ранее в Британии отметили высокую устойчивость экономики России к санкциям. В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала сроки наибольшего спада экономики России.

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