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59 минут назад

Доллар и евро подросли на открытии торгов

Лера Букина

На открытии торгов в четверг рубль немного падает к доллару и евро. Курс американской валюты повышается на 25 копеек, до 57,1 рубля, курс европейской валюты — на 21 копейку, до 59,92 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Доллар и евро выросли на открытии торгов
Фото: ТАССТАСС

Рубль в среду немного потерял позиции к основным иностранным валютам, американская валюта закрыла торги немного ниже 57 рублей, евро вырос до 59,8 рубля. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 36 копеек, до 56,96 рубля, евро - на 65 копеек, до 59,8 рубля.

Совет директоров Банка России 10 июня решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. Несмотря на ее сильное падение, рубль в этот день ощутимо укрепился против доллара и евро.

"Рубль у нас переукреплен": власти о курсе валюты

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что национальная валюта России достаточно хорошо укреплена. Курс 70–80 рублей за доллар, по его словам, — оптимальный. Вице-премьер подчеркнул, что Банк России рубль не таргетирует, и его курс «складывается таким, каким есть». Он отметил, что ЦБ последовательно снижает ключевую ставку в том числе из-за «проблем, связанных с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».

Рынки,Андрей Белоусов,Банк России,Московская биржа,
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