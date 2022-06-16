Доллар и евро выросли на открытии торгов

На открытии торгов в четверг рубль немного падает к доллару и евро. Курс американской валюты повышается на 25 копеек, до 57,1 рубля, курс европейской валюты — на 21 копейку, до 59,92 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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Рубль в среду немного потерял позиции к основным иностранным валютам, американская валюта закрыла торги немного ниже 57 рублей, евро вырос до 59,8 рубля. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 36 копеек, до 56,96 рубля, евро - на 65 копеек, до 59,8 рубля.

Совет директоров Банка России 10 июня решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. Несмотря на ее сильное падение, рубль в этот день ощутимо укрепился против доллара и евро.