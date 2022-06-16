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39 минут назад

Набиуллина признала невозможность снять ограничения на валюту при санкциях

Снять ограничения на наличную валюту при санкциях не представляется возможным. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМФЭ), передает РБК.

Набиуллина признала невозможность снять ограничения на валюту при санкциях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, ограничения «вводились не потому, что кому-то этого захотелось, а потому, что были введены ограничения на ввоз наличной валюты — долларов и евро — в страну».

Глава ЦБ указала на постепенное снятие некоторых ограничений. Однако, по ее словам, в условиях санкций речи о полном их снятии не идет.

Набиуллина отметила, что доллар и евро не будут запрещены в России, и граждане сохранят свои валютные вклады. Она считает необходимым снять большинство валютных ограничений по мере возможной стабилизации ситуации.

Ранее в конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор пока собирается сохранять введенные меры до сентября.

Решение ограничить возможность покупки наличной валюты связано с высокой волатильностью курса рубля (наблюдалась в марте). С 18 апреля регулятор ослабил ограничения, и на период по 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

Рынки,Ксения Юдаева,Эльвира Набиуллина,
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