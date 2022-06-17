ЦАР предложила россиянам инвестировать в биткоин

Центральноафриканская республика (ЦАР) призывает российских инвесторов вкладываться в проекты с биткоином. Об этом заявил премьер-министр страны Феликс Молуа в интервью РИА Новости.
«Это хорошая возможность для инвестиций (со стороны России), те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткойн. ЦАР не препятствует этому», - подчеркнул он.
По словам премьер-министра, ЦАР продолжит использовать франк в операциях, однако сейчас требуется развитие и криптовалют.
«ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов. Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать», - заявил Молуа.
Ранее ЦАР признала биткоин в качестве законного платежного средства. став «первой страной в Африке, принявшей биткоин в качестве базовой валюты».
Сальвадор - первая в мире страна, легализовавшая биткоин в качестве платежного средства. Криптовалюта стала законным средством платежа в стране - закон об этом вступил в силу в полночь 7 сентября 2021 года.