Доллар и евро укрепились на открытии торгов

В начале торгов в пятницу рубль снижается к основным иностранным валютам. Курс доллара растет на 31 копейку, до 56,81 рубля, евро — на 23 копейки, до 59,24 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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Накануне рубль укрепил свои позиции. Курс доллара опустился до 56,5 рубля, евро - до 59,01 рубля. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) упал на 46 копеек, до 56,5 рубля, евро - на 79 копеек, до 59,01 рубля.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что национальная валюта России достаточно хорошо укреплена. Курс 70–80 рублей за доллар, по его словам, является оптимальным. Вице-премьер подчеркнул, что Банк России рубль не таргетирует, и его курс «складывается таким, каким есть». Он отметил, что ЦБ последовательно снижает ключевую ставку в том числе из-за «проблем, связанных с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики.