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43 минуты назад

Доллар и евро укрепились на открытии торгов

Лера Букина

В начале торгов в пятницу рубль снижается к основным иностранным валютам. Курс доллара растет на 31 копейку, до 56,81 рубля, евро — на 23 копейки, до 59,24 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Доллар и евро укрепились на открытии торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне рубль укрепил свои позиции. Курс доллара опустился до 56,5 рубля, евро - до 59,01 рубля. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) упал на 46 копеек, до 56,5 рубля, евро - на 79 копеек, до 59,01 рубля.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что национальная валюта России достаточно хорошо укреплена. Курс 70–80 рублей за доллар, по его словам, является оптимальным. Вице-премьер подчеркнул, что Банк России рубль не таргетирует, и его курс «складывается таким, каким есть». Он отметил, что ЦБ последовательно снижает ключевую ставку в том числе из-за «проблем, связанных с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики.

В правительстве нашли новую угрозу в крепком рубле

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. Ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли. Уже 25 мая доллар и евро обновили многолетние минимумы на уровнях 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно.

Рынки,Максим Решетников,Андрей Белоусов,Банк России,Минэкономразвития,Московская биржа,
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