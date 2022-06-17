Путин назвал «доллар по 200 рублей» частью информационной войны

Заклинания про «доллар по 200 рублей» и «крах экономики» России были частью информационной войны, и некоторые российские эксперты поддались таким прогнозам. Об этом заявил сегодня в ходе своего выступления на ПМЭФ-2022 президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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После начала российской спецоперации на Украине курс доллара на международном рынке Forex превышал 177 рублей, однако позже российская валюта отыграла все потери. Не оправдался и прогноз президента США Джо Байдена, который предрекал «взрыв» российского рынка акций. Также, выступая в марте на конференции демократов, Байден заявлял, что рубль «потерял половину своей цены», и теперь «нужно 200 рублей, чтобы купить доллар».

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Сегодня президент России Владимир Путин констатировал, что «мрачные прогнозы» относительно перспектив российской экономики не сбылись.

«При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей и про крах нашей экономики в целом, все это было и остается орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги», - отметил глава государства.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что этому внешнему давлению поддались и некоторые отечественные эксперты.

«Они в своих прогнозах исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты — рубля», - заявил он.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что национальная валюта России достаточно хорошо укреплена. Курс 70–80 рублей за доллар, по его словам, является оптимальным. Вице-премьер подчеркнул, что Банк России рубль не таргетирует, и его курс «складывается таким, каким есть».

При этом Белоусов подчеркнул, что ЦБ последовательно снижает ключевую ставку в том числе из-за «проблем, связанных с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».