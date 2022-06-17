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1 час назад

Путин рассказал о различных вариантах вывоза украинского зерна

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ отметил, что у Украины есть 5–6 вариантов вывоза зерна. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, Россия не препятствует поставкам продовольствия с территории Украины.

«Возможности вывоза есть, причем не только через черноморские порты. Пожалуйста, через Белоруссию вывозите – самый дешевый путь, кстати говоря, – через Польшу, Румынию, сколько угодно, там пять или шесть вариантов вывозки», - заметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что вся проблема «в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве».

«Пусть решают, как им поступить в данном случае, хотя бы не ориентироваться на своих хозяев где-нибудь там из-за границы, из-за рубежа, из-за океана», - добавил президент России.

После начала спецоперации России на Украине в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Страны Запада обвиняли РФ в противодействии поставкам украинского продовольствия на мировые рынки. В свою очередь российские власти категорически отвергают подобные заявления, указывая, что Украина сама заминировала акваторию Черного моря.

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При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки его стране противокорабельных систем смогут наилучшим образом гарантировать разблокировку портов для вывоза продовольствия. Он также заверил, что «это не угрозы».

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