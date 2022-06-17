Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ отметил, что у Украины есть 5–6 вариантов вывоза зерна. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы государства, Россия не препятствует поставкам продовольствия с территории Украины.
«Возможности вывоза есть, причем не только через черноморские порты. Пожалуйста, через Белоруссию вывозите – самый дешевый путь, кстати говоря, – через Польшу, Румынию, сколько угодно, там пять или шесть вариантов вывозки», - заметил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что вся проблема «в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве».
«Пусть решают, как им поступить в данном случае, хотя бы не ориентироваться на своих хозяев где-нибудь там из-за границы, из-за рубежа, из-за океана», - добавил президент России.
После начала спецоперации России на Украине в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Страны Запада обвиняли РФ в противодействии поставкам украинского продовольствия на мировые рынки. В свою очередь российские власти категорически отвергают подобные заявления, указывая, что Украина сама заминировала акваторию Черного моря.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки его стране противокорабельных систем смогут наилучшим образом гарантировать разблокировку портов для вывоза продовольствия. Он также заверил, что «это не угрозы».