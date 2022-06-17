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36 минут назад

Финляндия ограничила «бензиновый туризм» в Россию

Алиса Селезнёва

Финляндия ввела запрет на ввоз из России топлива вне автомобильного бака, осложнив таким образом «бензиновый туризм». Соответствующее сообщение размещено на сайте пограничной службы Финляндии.

Финляндия ограничила «бензиновый туризм» в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Финляндию можно было ввозить до 10 литров топлива в канистре. Однако с 16 июня «из-за санкций ЕС ввозить топливо из России можно только в обычном топливном баке автомобиля», пояснили в таможенной службе.

«Топливо нельзя перевозить в переносном баке или канистре вместе с автомобилем», - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, власти страны поставили под угрозу «бензиновый туризм» в Россию, который набрал особую популярность вместе с ростом цен на топливо в Европе. В Финляндии один литр бензина сейчас стоит порядка 150 рублей, а в России в среднем, по данным Росстата, 51,27 руб., отмечает Autonews.

Эксперты спрогнозировали цены на бензин

Житель Финляндии рассказал изданию, что финны из приграничных районов уже наладили своеобразный «бизнес», переделав свои машины под ввоз топлива.

«Я знаю водителей из приграничных городов, которые переделывали баки и ввозили по 80 литров. Даже по 120 литров, старые Volvo оформляли как микроавтобус, снимали сиденья и ставили второй бак. Потом продавали бензин или свои лодки заправляли», - заметил он.

На фоне российской спецоперации на Украине Европейский союз согласовал уже шестой пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Это решение уже привело к росту цен на бензин в европейских странах.

Рынки,Росстат,ЕС,
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