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1 час назад

Финляндия пошла на хитрость с покупкой российского газа

Ura.Ru

Финляндия продолжает покупать российский газ. Она отказалась от трубопроводного газа, но получает сжиженный природный газ с проекта «Криогаз-Высоцк», сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Финляндия пошла на хитрость с покупкой российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Финляндия сказала, что мы не будем [покупать газ] из трубы, а СПГ будем покупать. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — приводит слова Михельсона «Прайм».

Ранее «Газпром» полностью прекратил поставки газа финской компании Gasum. Страна отказалась покупать газ у России по новой схеме — в рублях.

Рынки,Леонид Михельсон,Новатэк,Газпром,
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