ФАС заявила о парадоксальной ситуации с ценами на авиатопливо

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России. Об этом сообщает РБК.

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По его словам, цены на авиакеросин растут несмотря на снижение спроса.

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Шаскольский отметил, что на цены на авиабилеты данная ситуация в настоящее время не влияет. По его словам, этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть средств.

Авиаперевозчики под угрозой

В начале июня эксперты предупреждали, что рост цен на нефть грозит авиаперевозчикам серьезным увеличением расходов на топливо. К 7 июня стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 4,8%, до 65,5 тысячи рублей за тонну, максимально приблизившись к рекордным мартовским показателям.

По данным биржи, сейчас цены на авиатопливо находятся на максимальных уровнях на фоне роста цен на нефть до порядка 120 долларов за баррель. Дополнительное ценовое давление оказывает сезонное увеличение числа авиаперелетов.

Подорожание компенсируют с помощью демпферного механизма — он позволяет перевозчикам получать из бюджета 65 процентов разницы между экспортной стоимостью керосина и фиксированной оптовой ценой в России. В 2022 году этот показатель составляет 55,9 тысячи рублей за тонну.

Иностранные самолеты

По данным Минтранса, общее число воздушных судов российских авиакомпаний, которые находятся в иностранных реестрах, составляет 739 единиц, притом что всего в России эксплуатируется 1367 воздушных судов.

Более того, парки большинства отечественных авиаперевозчиков в настоящее время состоят в основном из иностранных самолетов. Так, компании «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind, Azur Air эксплуатируют исключительно зарубежные лайнеры.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны запретили продажу России самолетов и запчастей для них. В марте большинство российских авиакомпаний получили уведомления от лизингодателей о прекращении договоров перестрахования, что сделало полеты невозможными. Воздушные судна российских авиаперевозчиков стали задерживать за рубежом.

14 марта президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий присваивать самолеты, находящиеся в лизинге. Это позволило российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и эксплуатировать самолеты на внутренних линиях.

Тем не менее, Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России в июне призвал сократить количество лайнеров Airbus и Boeing в стране, предложив законодательно закрепить ограничение количества эксплуатируемых зарубежных самолетов в российской гражданской авиации.

Последствия для отрасли

На фоне западных санкций, касающихся как ограничений на использование самолетов иностранного производства, так и закрытия воздушного пространства ряда стран, Минтранс предсказал отток российских пилотов за границу.

Отмечается, что ежемесячно в ведомство поступает около 70 обращений от зарубежных авиавластей с просьбой подтвердить сертификат специалиста, что указывает на количество пилотов, ищущих работу в иностранных компаниях.

При этом пилоты, продолжающие работать в российских авиакомпаниях, также рискуют потерять рабочие места. Так, авиакомпании Royal Flight и Azur в связи с действующими санкциями планируют уволить порядка 450 пилотов, в то время как «Уральские авиалинии» отправили часть сотрудников — пилотов и бортпроводников — вынужденный простой, сократив им зарплату на треть.