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2 часа назад

Индия начала закупаться российским углём и нефтью со скидкой

Секрет Фирмы

С конца мая Индия нарастила объёмы покупки российских угля и нефти. Закупки российского угля с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз и достигли $331,17 млн, а российской нефти — в 31 раз, до $2,22 млрд. В дальнейшем Индия намерена увеличить закупки российских энергоносителей, которые сейчас продаются со скидкой в 30%, сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники.

Индия начала закупаться российским углем и нефтью со скидкой
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

«Российские трейдеры лояльны в вопросах способов оплаты и принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединённых Арабских Эмиратов. Они дают интересные скидки, и эта тенденция к увеличению закупок российского угля сохранится», — сообщил собеседник Reuters.

Отгрузки угля в Индию начались на третьей неделе мая. В основном его заказывают цементные и сталелитейные заводы, а также местные трейдеры.

Накануне Норвегия присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Королевство запретило импорт российской нефти и нефтепродуктов по морским маршрутам.

В начале июня Евросоюз объявил о согласовании шестого пакета санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. В рамках ограничений ЕС намерен отказаться от импорта российской нефти за 6 месяцев, а от ввоза нефтепродуктов — за 8 месяцев.

Под ограничения временно не попадёт импорт в государства — члены ЕС, которые «в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов». Болгария и Хорватия получат временные льготы на импорт сырой нефти и вакуумного газойля соответственно.

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