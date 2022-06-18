ФАС сообщил о снижении наценки на социально значимые продукты

Российские торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты более чем в три раза. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, передает «Интерфакс».
«По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%, то есть более чем в три раза, и мы постоянно ведем контроль», - сказал он.
По его словам, в ближайшее время он планирует встречу с ритейлерами и поставщиками, чтобы обсудить текущие проблемы. Они есть, но не системные, и вовремя решаются участниками рынка.
«У нас нет каких-то обоснованных жалоб, что кто-то из производителей не имеет доступа на полку, не получает оплату или нарушает еще какие-либо требования закона о торговле», - сказал глава ФАС.
Ранее стало известно, что «Пятерочка», «Ашан» и «Лента» приняли неожиданное решение, связанное с цифрами на ценниках.