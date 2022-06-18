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35 минут назад

Российские торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты более чем в три раза

Майк Габриелян

Российские торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты более чем в три раза. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, передает «Интерфакс».

ФАС сообщил о снижении наценки на социально значимые продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%, то есть более чем в три раза, и мы постоянно ведем контроль», - сказал он.

По его словам, в ближайшее время он планирует встречу с ритейлерами и поставщиками, чтобы обсудить текущие проблемы. Они есть, но не системные, и вовремя решаются участниками рынка.

«У нас нет каких-то обоснованных жалоб, что кто-то из производителей не имеет доступа на полку, не получает оплату или нарушает еще какие-либо требования закона о торговле», - сказал глава ФАС.

Ранее стало известно, что «Пятерочка», «Ашан» и «Лента» приняли неожиданное решение, связанное с цифрами на ценниках.

Рынки,ФАС России,Ашан,
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