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1 час назад

В Дании предупредили о проблемах с газоснабжением

Майк Габриелян

Дания стоит на пороге коллапса системы газоснабжения. Об этом сообщает DR со ссылкой на директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса.

В Дании предупредили о проблемах с газоснабжением
Фото: CC0 / ExplorerBob /CC0 / ExplorerBob /

По его данным, более 50 предприятий в 2022-2023 годы могут быть полностью или частично отключены от газоснабжения. Это спровоцирует их закрытие, а цены на продукты стремительно взлетят.

«Стоимость газа снова выросла, вслед за этим увеличились и производственные затраты датских компаний. В итоге товары подорожали, и это почувствовали все жители Дании», - заявил Ранис.

Журналисты привели в пример молокозавод Them Andelsmejeri, где изготавливают сыры для ресторанов и отелей. Предприятие уже пострадало от взлетевших цен на газ.

«Скоро покупатели поймут, что сыр подорожал. И это еще только начало», - предупредил директор Торбен Орри.

Ранее эксперты заявили, что в течение месяца цены на газ в Европе могут подскочить с 1,5 до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. При этом в начале июня цены были ниже тысячи долларов.

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