В Дании предупредили о проблемах с газоснабжением

Дания стоит на пороге коллапса системы газоснабжения. Об этом сообщает DR со ссылкой на директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса.

Фото: CC0 / ExplorerBob / CC0 / ExplorerBob /

По его данным, более 50 предприятий в 2022-2023 годы могут быть полностью или частично отключены от газоснабжения. Это спровоцирует их закрытие, а цены на продукты стремительно взлетят.

«Стоимость газа снова выросла, вслед за этим увеличились и производственные затраты датских компаний. В итоге товары подорожали, и это почувствовали все жители Дании», - заявил Ранис.

Журналисты привели в пример молокозавод Them Andelsmejeri, где изготавливают сыры для ресторанов и отелей. Предприятие уже пострадало от взлетевших цен на газ.

«Скоро покупатели поймут, что сыр подорожал. И это еще только начало», - предупредил директор Торбен Орри.