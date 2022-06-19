В Дании предупредили о проблемах с газоснабжением

Дания стоит на пороге коллапса системы газоснабжения. Об этом сообщает DR со ссылкой на директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса.
По его данным, более 50 предприятий в 2022-2023 годы могут быть полностью или частично отключены от газоснабжения. Это спровоцирует их закрытие, а цены на продукты стремительно взлетят.
«Стоимость газа снова выросла, вслед за этим увеличились и производственные затраты датских компаний. В итоге товары подорожали, и это почувствовали все жители Дании», - заявил Ранис.
Журналисты привели в пример молокозавод Them Andelsmejeri, где изготавливают сыры для ресторанов и отелей. Предприятие уже пострадало от взлетевших цен на газ.
«Скоро покупатели поймут, что сыр подорожал. И это еще только начало», - предупредил директор Торбен Орри.
Ранее эксперты заявили, что в течение месяца цены на газ в Европе могут подскочить с 1,5 до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. При этом в начале июня цены были ниже тысячи долларов.