Шри-Ланка начала переговоры с Россией о поставках сырой нефти в кредит. Об этом заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, пишет издание Economynext.
По словам министра, Шри-Ланка начала переговоры с несколькими компаниями, предложенными посольством России в Коломбо. Стране нужна нефть в кредит, чтобы сохранить работу нефтеперерабатывающего завода.
«У меня есть ответы от российских компаний, которые были предложены послом России», — сказал журналистам министр Виджесекера.
Он отметил, что переговорный процесс требует времени.
Шри-Ланка уже купила одну партию сибирской нефти на международном рынке у компании Coral Energy, базирующейся в Дубае. Однако российские госкомпании продают нефть по более низким ценам.
Коломбо сейчас пытается получить сырую нефть в кредит. В стране худший экономический кризис за всю историю, объявлен дефолт по внешнему долгу. В государстве инфляция, не хватает иностранной валюты.
Министр Виджесекера отметил, что Шри-Ланка должна нефтяным компаниям 730 миллионов долларов США за нефть, импортированную в кредит, и они не желают поставлять топливо без авансовых платежей или депозитов,
Единственный нефтеперерабатывающий завод Шри-Ланки в настоящее время работает с последней партией сибирской нефти.
Ранее экономист заявил, что на фоне отказа от российских нефти и газа европейская продукция станет слишком дорогой и неконкурентоспособной.
Шри-Ланка начала переговоры с Россией о поставках сырой нефти в кредит. Об этом заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, пишет издание Economynext.
По словам министра, Шри-Ланка начала переговоры с несколькими компаниями, предложенными посольством России в Коломбо. Стране нужна нефть в кредит, чтобы сохранить работу нефтеперерабатывающего завода.
«У меня есть ответы от российских компаний, которые были предложены послом России», — сказал журналистам министр Виджесекера.
Он отметил, что переговорный процесс требует времени.
Шри-Ланка уже купила одну партию сибирской нефти на международном рынке у компании Coral Energy, базирующейся в Дубае. Однако российские госкомпании продают нефть по более низким ценам.
Коломбо сейчас пытается получить сырую нефть в кредит. В стране худший экономический кризис за всю историю, объявлен дефолт по внешнему долгу. В государстве инфляция, не хватает иностранной валюты.
Министр Виджесекера отметил, что Шри-Ланка должна нефтяным компаниям 730 миллионов долларов США за нефть, импортированную в кредит, и они не желают поставлять топливо без авансовых платежей или депозитов,
Единственный нефтеперерабатывающий завод Шри-Ланки в настоящее время работает с последней партией сибирской нефти.
Ранее экономист заявил, что на фоне отказа от российских нефти и газа европейская продукция станет слишком дорогой и неконкурентоспособной.