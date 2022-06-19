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1 час назад

Шри-Ланка захотела купить российскую нефть в кредит

Майк Габриелян

Шри-Ланка начала переговоры с Россией о поставках сырой нефти в кредит. Об этом заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, пишет издание Economynext.

По словам министра, Шри-Ланка начала переговоры с несколькими компаниями, предложенными посольством России в Коломбо. Стране нужна нефть в кредит, чтобы сохранить работу нефтеперерабатывающего завода.

«У меня есть ответы от российских компаний, которые были предложены послом России», — сказал журналистам министр Виджесекера.

Он отметил, что переговорный процесс требует времени.

Шри-Ланка уже купила одну партию сибирской нефти на международном рынке у компании Coral Energy, базирующейся в Дубае. Однако российские госкомпании продают нефть по более низким ценам.

Решение Путина по поставкам газа ударило по рейтингам лидеров ЕС

Коломбо сейчас пытается получить сырую нефть в кредит. В стране худший экономический кризис за всю историю, объявлен дефолт по внешнему долгу. В государстве инфляция, не хватает иностранной валюты.

Министр Виджесекера отметил, что Шри-Ланка должна нефтяным компаниям 730 миллионов долларов США за нефть, импортированную в кредит, и они не желают поставлять топливо без авансовых платежей или депозитов,

Единственный нефтеперерабатывающий завод Шри-Ланки в настоящее время работает с последней партией сибирской нефти.

Ранее экономист заявил, что на фоне отказа от российских нефти и газа европейская продукция станет слишком дорогой и неконкурентоспособной.

Рынки,Видео,Владимир Путин,ЕС,
7
1 час назад

Шри-Ланка захотела купить российскую нефть в кредит

Майк Габриелян

Шри-Ланка начала переговоры с Россией о поставках сырой нефти в кредит. Об этом заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, пишет издание Economynext.

По словам министра, Шри-Ланка начала переговоры с несколькими компаниями, предложенными посольством России в Коломбо. Стране нужна нефть в кредит, чтобы сохранить работу нефтеперерабатывающего завода.

«У меня есть ответы от российских компаний, которые были предложены послом России», — сказал журналистам министр Виджесекера.

Он отметил, что переговорный процесс требует времени.

Шри-Ланка уже купила одну партию сибирской нефти на международном рынке у компании Coral Energy, базирующейся в Дубае. Однако российские госкомпании продают нефть по более низким ценам.

Решение Путина по поставкам газа ударило по рейтингам лидеров ЕС

Коломбо сейчас пытается получить сырую нефть в кредит. В стране худший экономический кризис за всю историю, объявлен дефолт по внешнему долгу. В государстве инфляция, не хватает иностранной валюты.

Министр Виджесекера отметил, что Шри-Ланка должна нефтяным компаниям 730 миллионов долларов США за нефть, импортированную в кредит, и они не желают поставлять топливо без авансовых платежей или депозитов,

Единственный нефтеперерабатывающий завод Шри-Ланки в настоящее время работает с последней партией сибирской нефти.

Ранее экономист заявил, что на фоне отказа от российских нефти и газа европейская продукция станет слишком дорогой и неконкурентоспособной.

Рынки,Видео,Владимир Путин,ЕС,
7
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