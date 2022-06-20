Китай в мае увеличил импорт нефти из России на 55% в годовом выражении, месячный объём поставок стал рекордным, пишет Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.

«Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков», — пишет агентство.

По его данным, импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, а также морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил в мае почти 8,42 млн т.