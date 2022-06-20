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33 минуты назад

Reuters: Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня

RT на русском

Китай в мае увеличил импорт нефти из России на 55% в годовом выражении, месячный объём поставок стал рекордным, пишет Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.

«Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков», — пишет агентство.

По его данным, импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, а также морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил в мае почти 8,42 млн т.

Ранее Reuters также сообщил, что объём закупок Индией угля из России с 27 мая по 15 июня увеличился примерно в шесть раз, а нефти — в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

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