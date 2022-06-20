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27 минут назад

Экспорт российской нефти в Китай достиг рекордного уровня

Лера Букина

В мае Пекин увеличил импорт сырой нефти российского производства на рекордные 55% год к году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Так, Россия стала лидером среди всех экспортеров этого топлива в Китай, подвинув Саудовскую Аравию.

Объем поставок нефти из России в мае достиг почти 8,42 млн т. – это примерно 1,98 млн баррелей в сутки. Данный показатель на четверть выше апрельских уровней, отмечает агентство. Нефть поставили как морским путем, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Ситуация обусловлена предоставлением больших скидок китайским покупателем на фоне международных санкций в отношении поставок нефти из России. Среди тех, кто закупил топливо с дисконтом, - государственная нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec и государственная Zhenhua Oil.

Объемы нефти, поставленной из Саудовской Аравии, в мае увеличились на 8,7% год к году, королевство стало вторым среди всех поставщиков нефти в Китай, уступив России впервые за более чем полтора года.

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Эр-Рияду удалось поставить 7,82 млн т. за весь месяц (1,84 млн баррелей в сути). В апреле суточный показатель достиг 2,17 млн баррелей.

Поставки из Бразилии снизились, в мае импорт нефти из этой страны в Китай составил 2,2 млн т. (-19% год к году). Китай с 2019 года отказывается закупать венесуэльскую нефть в связи с риском попасть под вторичные санкции США, подчеркивает Reuters.

США, Евросоюз и другие страны в конце февраля начали вводить рестрикции против поставок нефти российского производства. Европа в начале июня одобрила пакет санкций, который запрещает покупать у России нефть. Кроме того, страны запретили «страхование и перестрахование морских перевозок таких товаров [нефти и нефтепродуктов] в третьи страны».

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