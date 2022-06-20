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1 час назад

Доллар и евро укрепились на старте торгов

Лера Букина

На открытии торгов в понедельник рубль теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара растет на 25 копеек, до 56,66 рубля, евро — на 13 коп, до 58,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллар и евро укрепились на старте торгов
Фото: ТАССТАСС

В минувшую пятницу доллар и евро немного упали в цене. Рубль повысился к бивалютной корзине, несмотря на обвальное падение цен на нефть. Курс американской валюты составил 56,41 рубля в 19:00 по Москве, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 58,86 рубля, подешевев на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 11,6 копейки, до 57,5 рубля.

Президент РФ Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня заявил, что у крепкого рубля есть и плюсы, и минусы. По словам главы государства, «во всяком случае жизнеспособность российской экономики оказалась намного выше, чем думали наши "друзья"». Путин также указал на то, что рискам дефляционной спирали необходимо уделять внимание и «такая угроза специалистами имеется в виду».

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов отметил серьезное укрепление российской национальной валюты. Он назвал рубль слишком крепким. По мнению вице-премьера, оптимальный курс – 70–80 рублей за доллар.

Рынки,Андрей Белоусов,Владимир Путин,Московская биржа,
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