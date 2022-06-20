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1 час назад

Названа причина падения биткоина

Лера Букина

Биткоин падает в цене с конца 2021 года. Такой тренд обусловлен отсутствием защитных инструментов на криптовалютном рынке. Об этом заявила «Известиям» директор платежного крипто-процессингового провайдера Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович.

Так, когда ликвидность покидает рынки, профессиональные инвесторы сбрасывают криптовалюту моментально.

«Для полноценного ухода биткоина ниже $20 тыс. может потребоваться время, необходимое для морального и финансового выматывания людей, всё еще готовых покупать монеты, однако уже в обозримом будущем котировки должны отправиться покорять новую цель — $15 тыс.» — полагает эксперт.

Сегодня, 20 июня, утром курс биткоина повысился до $20,6 тыс., тогда как вчера курс первой в мире криптовалюты рухнул до $17 615 впервые с ноября 2020 года. К 13:31 мск на международной криптобирже Binance, стоимость биткоина составиоа $20,5 тыс.

Гутович подчеркнула, что сейчас биткоин находится в полноценном нисходящем тренде и причин для его смены в обозримой перспективе не предвидится.

Ранее в мае «Известия» сообщили, что общая капитализация рынка криптовалют сократилась до $1,2 трлн впервые с июля 2021 года. За неделю курсы всех криптовалют из топ-20 понизились, в некоторых случаях котировки упали на 54%.

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