Названа причина падения биткоина

Биткоин падает в цене с конца 2021 года. Такой тренд обусловлен отсутствием защитных инструментов на криптовалютном рынке. Об этом заявила «Известиям» директор платежного крипто-процессингового провайдера Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович.

Так, когда ликвидность покидает рынки, профессиональные инвесторы сбрасывают криптовалюту моментально.

«Для полноценного ухода биткоина ниже $20 тыс. может потребоваться время, необходимое для морального и финансового выматывания людей, всё еще готовых покупать монеты, однако уже в обозримом будущем котировки должны отправиться покорять новую цель — $15 тыс.» — полагает эксперт.

Сегодня, 20 июня, утром курс биткоина повысился до $20,6 тыс., тогда как вчера курс первой в мире криптовалюты рухнул до $17 615 впервые с ноября 2020 года. К 13:31 мск на международной криптобирже Binance, стоимость биткоина составиоа $20,5 тыс.

Гутович подчеркнула, что сейчас биткоин находится в полноценном нисходящем тренде и причин для его смены в обозримой перспективе не предвидится.