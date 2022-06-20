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55 минут назад

Доллар рухнул до уровня 2015 года

Лера Букина

В ходе торгов на Московской бирже доллар падает к рублю до уровня 2015 года. Он достиг отметки в 55,55 рубля, следует из данных площадки.

Рубль начал демонстрировать падение утром. Доллар в начале торговался по 56,66 рубля, евро — по 58,99 рубля.

Белоусов: ведётся работа по возвращению рубля к оптимальным уровням

Президент РФ Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня заявил, что у крепкого рубля есть и плюсы, и минусы. По словам главы государства, «во всяком случае жизнеспособность российской экономики оказалась намного выше, чем думали наши "друзья"». Путин также указал на то, что рискам дефляционной спирали необходимо уделять внимание и «такая угроза специалистами имеется в виду».

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов отметил серьезное укрепление российской национальной валюты. Он назвал рубль слишком крепким. По мнению вице-премьера, оптимальный курс – 70–80 рублей за доллар.

Рынки,Видео,Андрей Белоусов,Владимир Путин,Московская биржа,
45
55 минут назад

Доллар рухнул до уровня 2015 года

Лера Букина

В ходе торгов на Московской бирже доллар падает к рублю до уровня 2015 года. Он достиг отметки в 55,55 рубля, следует из данных площадки.

Рубль начал демонстрировать падение утром. Доллар в начале торговался по 56,66 рубля, евро — по 58,99 рубля.

Белоусов: ведётся работа по возвращению рубля к оптимальным уровням

Президент РФ Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня заявил, что у крепкого рубля есть и плюсы, и минусы. По словам главы государства, «во всяком случае жизнеспособность российской экономики оказалась намного выше, чем думали наши "друзья"». Путин также указал на то, что рискам дефляционной спирали необходимо уделять внимание и «такая угроза специалистами имеется в виду».

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов отметил серьезное укрепление российской национальной валюты. Он назвал рубль слишком крепким. По мнению вице-премьера, оптимальный курс – 70–80 рублей за доллар.

Рынки,Видео,Андрей Белоусов,Владимир Путин,Московская биржа,
45
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