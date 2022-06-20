Курс доллара упал до уровня 2015 года

По итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 20 июня, курс доллара составил 55,65 рублей. Таким образом курс американской валюты вплотную приблизился к показателям 2015 года. Курс евро составил 58,86 рублей.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов недавно заявлял, что оптимальный курс рубля для отечественной экономики оценивается властями в 70-80 рублей за доллар. По его словам, правительство страны старается вернуть валюту к данному уровню.