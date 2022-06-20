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26 минут назад

Германия и Австрия вернутся в «угольный век»

Lenta.ru

Германия планирует возобновить работу угольных электростанций и профинансировать обеспечения газом на зиму, что обойдется властям примерно в 15 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

Германия и Австрия вернутся в «угольный век»
Фото: Costas Baltas / ReutersCostas Baltas / Reuters

Главная экономика Европы вынуждена возвращаться в «угольный век» на фоне сокращения поставок российского газа. Возрождение заводов, сжигающих сильно загрязняющее ископаемое топливо, является последним признаком того, что борьба Европы с климатом отходит на второй план, отмечает издание.

«Это своего рода армрестлинг, в котором у ПутиПутина на данный момент более длинная рука. Но это не значит, что мы не можем добиться более сильной руки», — заявил министр экономики РобеРоберт Хабек, член движения «Зеленые», выступающего за защиту окружающей среды. Немецкие газовые хранилища заполнены примерно на 57 процентов. Крупнейшая экономика Европы по-прежнему зависит от России в обеспечении 35 процентов своей потребности в газе. Австрия тоже задумалась над возрождением угольной промышленности.

Государственной компании Verbund AG было приказано подготовить законсервированную угольную электростанцию Меллах к работе. Электростанция, расположенная в 200 километров к югу от Вены, была закрыта два года назад. На тот момент это сделало Австрию второй европейской страной, полностью отказавшейся от использования угля.

С начала 2022 года европейские страны импортировали угля из Южной Африки на 40 процентов больше, чем за весь 2021 год.

Рынки,Роберт Хабек,Владимир Путин,
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