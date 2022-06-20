Германия и Австрия вернутся в «угольный век»

«Это своего рода армрестлинг, в котором у ПутиПутина на данный момент более длинная рука. Но это не значит, что мы не можем добиться более сильной руки», — заявил министр экономики РобеРоберт Хабек, член движения «Зеленые», выступающего за защиту окружающей среды. Немецкие газовые хранилища заполнены примерно на 57 процентов. Крупнейшая экономика Европы по-прежнему зависит от России в обеспечении 35 процентов своей потребности в газе. Австрия тоже задумалась над возрождением угольной промышленности.