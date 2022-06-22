Курс иены к доллару достиг минимума с октября 1998 года

Курс японской иены по отношению к доллару США в среду достиг самого низкого уровня с октября 1998 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

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Сейчас курс составляет 136,40-136,41 иены за доллар. За последние сутки она просела почти на 1%.

Банк Японии на прошлой неделе сохранил свою сверхмягкую кредитно-денежную политику вопреки противоположным мерам со стороны западных центробанков. В частности, он оставил без изменений краткосрочную отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% и определил целевую доходность по 10-летним государственным облигациям на уровне около 0%.

На фоне признаков восстановления экономики после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса Федеральная резервная система США и европейские центробанки, в отличие от японского регулятора, ужесточают кредитно-денежную политику. Это стимулирует сделки по продаже иены, учитывая разрыв в процентных ставках.