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1 час назад

СМИ: в Словакии нашли новое месторождение газа

ТАСС

Новое месторождение природного газа найдено в Словакии. После разработки оно может обеспечить покрытие 10% ежегодной потребности республики в этом виде энергетического сырья. Об этом сообщил в понедельник сайт братиславской газеты Pravda.

В Словакии нашли новое месторождение газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Месторождение газа находится, согласно газете, близ города Трнава на западе Словакии. Эксперты считают, что там может залегать около двух млрд куб. м газа. На разработку месторождения потребуется от двух до трех лет и капиталовложения в десятки млн евро.

Между тем против разработки новых месторождений газа в Словакии, которая в данный момент обеспечивает покрытие из собственных источников лишь один процент ежегодно потребляемого газа, выступают экологи и жители населенных пунктов, находящихся в зоне предполагаемой добычи.

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