Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в среду.На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,53%.Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.827,05 долл. и сопротивление — на 1.861,50 долл.Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,16% и торгуется на отметке 104,38 долл.Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 1,74%, достигнув отметки 21,39 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле снизился на 1,36%, дойдя до уровня 3,97 долл. за фунт.