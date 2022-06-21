Миру предсказали «безумно трудное» лето из-за санкций ЕС

Мировые рынки должны готовиться к «безумно трудному» лету из-за того, что Евросоюз (ЕС) ввел эмбарго на нефть из России. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на аналитика Виктора Катона.

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«Прямым эффектом в ближайшее время станет безумно трудное и безумно напряженное лето», — отметил Катона.

По его словам, чуть ли ни единственной надеждой на снижение цен на топливо могут стать огромные ставки по кредитам.

В издании указали, что европейские санкции так и не оказали какого-либо эффекта на Россию. Как раз наоборот, российская нефть сейчас покупается куда активнее, чем до начала спецоперации на Украине. При этом продажа топлива приносит России около $20 млрд в месяц.

Эксперты сошлись во мнении, что уменьшение поставок из России и возросший спрос может спровоцировать еще больший рост цен на нефть.