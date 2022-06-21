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55 минут назад

Business Insider предсказал "безумно трудное" лето в мире из-за эмбарго на нефть из РФ

Газета.Ruиещё 1

Мировые рынки должны готовиться к «безумно трудному» лету из-за того, что Евросоюз (ЕС) ввел эмбарго на нефть из России. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на аналитика Виктора Катона.

Миру предсказали «безумно трудное» лето из-за санкций ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Прямым эффектом в ближайшее время станет безумно трудное и безумно напряженное лето», — отметил Катона.

По его словам, чуть ли ни единственной надеждой на снижение цен на топливо могут стать огромные ставки по кредитам.

В издании указали, что европейские санкции так и не оказали какого-либо эффекта на Россию. Как раз наоборот, российская нефть сейчас покупается куда активнее, чем до начала спецоперации на Украине. При этом продажа топлива приносит России около $20 млрд в месяц.

Эксперты сошлись во мнении, что уменьшение поставок из России и возросший спрос может спровоцировать еще больший рост цен на нефть.

17 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз намерен отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не достигнет «взаимоприемлемого мирного соглашения» с Киевом.

Рынки,Олаф Шольц,ЕС,
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