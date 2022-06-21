Доллар рухнул: как изменится курс валют и что будет с рублем

Накануне доллар на Мосбирже продемонстрировал минимальные уровни с июля 2015 года. При этом в правительстве обсуждают способы сдерживания такого активного укрепления рубля. Life выяснил у экспертов, к каким отметкам движется курс американской валюты.

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По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, рубль остается крепким в связи с избыточным предложением валюты и низким спросом на импорт. Пока импорт не начнет восстанавливаться, рубль будет пытаться обновлять максимумы против иностранных валют, полагает специалист.

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Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров обратил внимание на то, что слишком укрепившийся рубль в настоящее время уже негативно отражается на доходах компаний-экспортеров, поскольку их продукция на внешних рынках становится дороже, прибыль снижается. Также это влияет на бюджет, ведь налоговые поступления сокращаются, указал эксперт.

«Поэтому возврат к курсу на уровне 70–80 рублей за доллар и требуется, тем более что бюджет рассчитан из стоимости доллара 72 рубля за единицу», - отметил Сидоров.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин полагает, что по мере восстановления импорта постепенно спрос на инвалюту будет расти, что повлечет за собой ослабление рубля. Также он отметил снижение сырьевых цен в связи с беспокойством по поводу замедления роста мировой экономики. По словам Бабина, этому способствует ужесточение монетарной политики крупных центробанков, которое направлено на борьбу с высокой инфляцией. В итоге в странах, которые являются ключевыми потребителями сырья, может наступить рецессия, что снизит сырьевой спрос, заявил специалист. Это, в свою очередь, приведет к падению цен на сырье. Так, рубль упадет в цене, лишившись поддержки в виде большого притока в страну экспортной выручки. Значений 70–80 рублей за доллар стоит ждать уже к концу лета – началу осени, считает Бабин.

Курс доллара в ближайшее время может дойти до 53 рублей, а евро — до 55, после чего начнется фаза ослабления, отметил Антонов.