Курс доллара упал на старте торгов

На открытии торгов во вторник рубль укрепляется к доллару и евро. Курс американской валюты падает на 55 копеек, до 55,11 рубля. Курс евро опускается на 93 копейки, до 57,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

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В понедельник к закрытию торгов курс доллара составил 55,63 рубля, курс евро - 58,85 рубля.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в России работают над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. Он подчеркнул, что это должно произойти как можно скорее, однако этому препятствуют «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

16 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, он «должен оставаться плавающим».