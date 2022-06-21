Курс доллара упал на старте торгов

На открытии торгов во вторник рубль укрепляется к доллару и евро. Курс американской валюты падает на 55 копеек, до 55,11 рубля. Курс евро опускается на 93 копейки, до 57,92 рубля, следует из данных Московской биржи.
В понедельник к закрытию торгов курс доллара составил 55,63 рубля, курс евро - 58,85 рубля.
20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в России работают над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. Он подчеркнул, что это должно произойти как можно скорее, однако этому препятствуют «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».
16 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, он «должен оставаться плавающим».
Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров сообщил Life, что слишком укрепившийся рубль в настоящее время уже негативно отражается на доходах компаний-экспортеров, поскольку их продукция на внешних рынках становится дороже, прибыль снижается. Также это влияет на бюджет, ведь налоговые поступления сокращаются, указал эксперт.