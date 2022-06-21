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41 минуту назад

СМИ: Швейцария впервые с февраля закупила российское золото

Лера Букина

Швейцария начала импортировать золото из РФ впервые с зимы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на таможенное управление страны.

СМИ: Швейцария впервые с февраля закупила российское золото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае в Швейцарию из России было поставлено более 3 тонн золота. Это первая поставка между странами с февраля», — отмечает агентство.

Bloomberg обращает внимание на то, что в Швейцарии располагаются четыре крупных аффинажных завода. Они перерабатывают две трети мирового золота, и поставки достигают около 2% от импорта золота в этот ключевой аффинажный центр в прошлом месяце.

Вместе с тем большинство аффинажных компаний в мире отказались принимать новое золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов в начале марта исключила фабрики РФ из списка аккредитованных.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз обсуждает возможность введения ограничений, связанных с российским золотом. Официальные лица, знакомые с дискуссиями, подтвердили тот факт, что в отношении российского золота могут ввести рестрикции. По словам источника, знакомого с работой над санкциями, Еврокомиссия работает над включением золота в возможный список санкций, но пока неизвестно, получится ли запретить импорт или экспорт золота из России.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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