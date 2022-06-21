СМИ: Швейцария впервые с февраля закупила российское золото

Швейцария начала импортировать золото из РФ впервые с зимы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на таможенное управление страны.

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«По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае в Швейцарию из России было поставлено более 3 тонн золота. Это первая поставка между странами с февраля», — отмечает агентство.

Bloomberg обращает внимание на то, что в Швейцарии располагаются четыре крупных аффинажных завода. Они перерабатывают две трети мирового золота, и поставки достигают около 2% от импорта золота в этот ключевой аффинажный центр в прошлом месяце.

Вместе с тем большинство аффинажных компаний в мире отказались принимать новое золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов в начале марта исключила фабрики РФ из списка аккредитованных.