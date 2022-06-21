Канада ищет пути для поставок оборудования для «Северного потока»

Власти Канады продолжают переговоры с правительством Германии, чтобы найти пути по доставке оборудования для газопровода «Северный поток», которые находится на ремонте. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.
«Мы ведем переговоры с Германией. <...> Могут быть разные варианты [по доставке оборудования], которые мы можем рассмотреть», — рассказал Уилкинсон.
С середины июня объемы газа, идущего из России в Европу по трубопроводу «Северный поток», резко упали. «Газпром» заявил, что не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод могут быть обеспечены в ограниченном объеме, существенно меньше планового. Суточная производительность с 16 июня сократилась на 40 процентов, до 67 миллионов кубометров в сутки.