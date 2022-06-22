Сегодня утром российская валюта активно укрепляется к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года, следует из данных Московской биржи.

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По состоянию на 10:28 мск, курс доллара опустился на 89 копеек, до 52,89 рубля. Курс евро снизился на 1 рубль 21 копейку, до 55,06 рубля.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в России работают над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. Он подчеркнул, что это должно произойти как можно скорее, однако этому препятствуют «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

16 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, он «должен оставаться плавающим».