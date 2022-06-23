Российская валюта продолжает укрепляться. До конца июня рубль может достичь отметки в 50 рублей за доллар и евро, сообщили «Известиям» аналитики.

В настоящее время российская валюта демонстрирует рост по нескольким причинам, заявил аналитик группы «Финам» Александр Потавин. Так, среди факторов - действующий с начала весны контроль за движением капитала из России, высокие валютные поступления от экспорта сырья с одновременным падением импорта из-за санкций, а также отмена бюджетного правила, указал он.

Дополнительно укрепляют рубль налоговый период и выплата дивидендов отдельными российскими корпорациями, подчеркнула главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

По словам старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, пик продаж валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат 27–28 июня еще впереди. Соответственно, российская валюта может укрепить свои позиции до 50 к доллару в ближайшие дни. Он не исключил ухода ниже этой отметки на время, подчеркнул он.

Эксперт полагает, что рубль к евро приблизится к аналогичному уровню, а пара евро-доллар может краткосрочно достичь паритета на фоне ограничений на потоки капитала.

«Рубль продолжит укрепляться в условиях заморозки части золотовалютных резервов страны и, как следствие, отсутствия покупок валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила. Не исключено снижение курса доллара к концу месяца до 50 рублей», — считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Наталья Ващелюк из Совкомбанка считает, что без дополнительных мер возврат курса доллара в коридор 70–80 рублей в ближайшем будущем маловероятен. Это могло бы произойти в случае увеличения спроса на иностранную валюту, отметила она.

Накануне курс американской валюты упал ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года.