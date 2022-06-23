Страны ЕС могут ввести полный запрет на ввоз евро в Россию

Страны Евросоюза могут ввести полный запрет на ввоз наличных евро в Россию так же, как США уже запретили ввоз долларов, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Он добавил, что в таком случае все равно останутся возможности ввоза валюты через третьи страны.

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Великобритания ввела новые санкции против России на фоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщило британское правительство. В кабмине заявили, что Лондон запрещает ввозить на российскую территорию свою валюту — фунты стерлингов.

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Полный запрет

Самиев уверен, что запрет на ввоз в Россию евро могут поддержать и страны ЕС. Это будет грозить дефицитом наличной валюты для обмена, что уже сегодня приводит к дополнительным ограничениям на снятие и обмен наличных.

«Уже сегодня валюту можно менять, но снять достаточно проблематично, — сказал Самиев. — С точки зрения курса это просто невыгодно, а в нарастающем дефиците эта проблема только усугубится. Но нельзя сказать, что запрет на ввоз евро как-то особенно драматично скажется на экономике России в целом, это просто очередной ограничивающий фактор. Дело в том, что курс валют определяется на рынке, где ведутся безналичные расчеты».

Экономист заметил, что и сейчас россияне видят большие спреды по покупке и продаже валюты, это как раз говорит об опасениях участников рынка, вызванных неопределенностью. Такие же спреды наблюдаются и в покупке наличной и безналичной валюты.

«В случае полного запрета на ввоз евро, который весьма вероятен, эта проблема только усугубится, — уверен аналитик. — Но, в любом случае, останутся варианты ввоза через третьи страны в частном порядке. Мы знаем соответствующие примеры стран, в отношении которых вводились аналогичные ограничения. Другое дело, что, например, в Иране началась очень жесткая история в вопросе регулирования обмена иностранной валюты частными лицами, что-то в сторону Советского Союза».