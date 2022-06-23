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1 час назад

США решили наложить пошлины на азотные удобрения из России

ТАСС

Министерство торговли США утверждает, что российские производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси (КАС) получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии, а указанная продукция продается по заниженной стоимости. Это позволяет ведомству наложить пошлины, говорится в его уведомлении, размещенном в четверг в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом федеральном реестре.

США решили наложить пошлины на азотные удобрения из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство торговли США определило, что подпадающие под действие компенсационных мер субсидии предоставлялись производителям и экспортерам КАС из РФ", - говорится в документе.

Как следует из уведомления, ведомство посчитало, что "КАС из РФ продается или, вероятнее всего, будет продаваться в США по стоимости ниже справедливой".

По версии Минторга США, указанные субсидии получали, в частности, компании "Еврохим" и "Акрон". Ведомство представило свои оценки относительно "предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий" для этих компаний. Для "Еврохим" данный показатель оценен в 6,27%, для "Акрон" - в 9,66%, для других производителей - в 8,47%.

В уведомлении уточняется, что антидемпинговые пошлины на указанную продукцию "Акрон" могут составить 8,16%. Для "Еврохим" и ряда других производителей - 23,98%.

Указанное расследование было начато в 2021 году в отношении поставок КАС из России, а также из Тринидада и Тобаго. В процессе разбирательства, начатого в связи с обращением американских производителей удобрений, власти США допустили, что данный экспорт наносит ущерб национальной экономике. В январе текущего года Минторг США в предварительном порядке принял решение о введении пошлин на поставки КАС из РФ.

Рынки,Еврохим,Акрон,
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