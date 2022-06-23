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1 час назад

Во Франции уточнили ситуацию с импортом российского газа

Lenta.ruиещё 1

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше уточнила ситуацию с импортом российского газа в страну в эфире телеканала BFMTV.

Во Франции уточнили ситуацию с импортом российского газа
Фото: Hannibal Hanschke / ReutersHannibal Hanschke / Reuters

Панье-Рюнаше заявила, что импорт газа из России во Францию сократился, но не остановлен.

«Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах», — пояснила она.

17 июня газотранспортная компания GRTGaz сообщила, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. До этого на сокращение объемов поставок газа из России пожаловались три европейские страны.

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