Во Франции уточнили ситуацию с импортом российского газа

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше уточнила ситуацию с импортом российского газа в страну в эфире телеканала BFMTV.

Панье-Рюнаше заявила, что импорт газа из России во Францию сократился, но не остановлен.

«Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах», — пояснила она.

17 июня газотранспортная компания GRTGaz сообщила, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. До этого на сокращение объемов поставок газа из России пожаловались три европейские страны.