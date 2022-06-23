Британию предупредили об угрозе продовольственного кризиса

Великобритании грозит продовольственный кризис из-за разрыва связей с Россией и ситуации на Украине. Об этом пишет The Telegraph.

Опрошенные газетой эксперты утверждают, что рост цен на еду будет продолжаться в течение всего года, а течение первых месяцев 2023 года — поднимутся еще на 20 процентов. Причиной этого называют глобальный дефицит предложения