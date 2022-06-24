Доллар и евро укрепились на утренних торгах

На открытии торгов в пятницу российская валюта теряет свои позиции. Курс доллара повышается на 72 копейки, до 53,85 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 56,39 рубля, следует из данных Московской бирже.

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Индекс Мосбиржи на старте торгов поднимается на 0,03%, индекс РТС — на 0,06%.

В четверг рубль немного ослабел к американской валюте и немного вырос к евро. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 32 копейки, до 53,47 рубля, курс евро упал на 22 копейки, до 56,2 рубля.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в России добиваются возвращения рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. Он подчеркнул, что это должно произойти как можно скорее, однако этому препятствуют «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».