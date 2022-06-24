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54 минуты назад

Спрогнозированы цены на нефть до конца 2022 года

Лера Букина

Стоимость нефти в 2022 году будет превышать уровень в 100 долларов за баррель в связи с украинским кризисом. Об этом заявил финансовый директор Indian Oil Сандип Кумар Гупта, передает агентство «Прайм».

Спрогнозированы цены на нефть до конца 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он полагает, что из-за экономических последствий российско-украинского конфликта мировая экономика в текущем году значительно замедлится.

Ранее, 18 июня, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм обратилась к производителям нефти и газа по всему миру, в том числе Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), с призывом увеличить добычу для снижения рекордных цен на топливо.

2 июня членам ОПЕК+ по итогам прошедшей встречи удалось договориться нарастить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо ранее согласованных 432 тыс. б/с.

График предполагает, что Саудовская Аравия будет добывать в июле 10,833 млн б/с, аналогичная квота у РФ. Для ОАЭ разрешенный уровень добычи на июль будет составлять 3,127 млн б/с, для Ирака — 4,58 млн б/с, Кувейта — 2,768 млн б/с.

В конце марта страны G7 обратились к ОПЕК и другим производителям нефти и газа с призывом увеличить предложение на мировом рынке. По их мнению, это бы позволило сократить зависимость от России.

Рынки,Дженнифер Грэнхолм,ОПЕК,
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