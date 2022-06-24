Coinbase закроет платформу для профессиональных трейдеров

«Между тем в приложении Coinbase мы добавили расширенные возможности взаимодействия с криптоэкономикой, такие как стейкинг, заимствование, децентрализованный кошелек и платежная карта, в дополнение к улучшениям нашего трейдингового интерфейса», — говорится в заявлении компании.