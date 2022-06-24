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1 час назад

Coinbase закроет платформу для профессиональных трейдеров

Investing.com Россия

Американская биткоин-биржа Coinbase анонсировала закрытие платформы Coinbase Pro для профессиональных трейдеров. Ее функционал перенесут на основную площадку в рамках инициативы Advanced Trade, пишет Bits.Media.

Coinbase закроет платформу для профессиональных трейдеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В компании отметили, что клиенты оценили возможности запущенного в 2018 году сервиса. Coinbase Pro позволяет проводить теханализ и сделки, непосредственно взаимодействуя со стаканом ордеров.

«Между тем в приложении Coinbase мы добавили расширенные возможности взаимодействия с криптоэкономикой, такие как стейкинг, заимствование, децентрализованный кошелек и платежная карта, в дополнение к улучшениям нашего трейдингового интерфейса», — говорится в заявлении компании.

В результате многие пользователи из-за перекрывающихся функций полагались на обе платформы, испытывая сложности при переводе балансов между продуктами. В Coinbase решили устранить эти проблемы, расширив опции основного приложения.

Advanced Trade получит все возможности Coinbase Pro, которую закроют до конца 2022 года.

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