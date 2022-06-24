Coinbase закроет платформу для профессиональных трейдеров

Американская биткоин-биржа Coinbase анонсировала закрытие платформы Coinbase Pro для профессиональных трейдеров. Ее функционал перенесут на основную площадку в рамках инициативы Advanced Trade, пишет Bits.Media.
В компании отметили, что клиенты оценили возможности запущенного в 2018 году сервиса. Coinbase Pro позволяет проводить теханализ и сделки, непосредственно взаимодействуя со стаканом ордеров.
«Между тем в приложении Coinbase мы добавили расширенные возможности взаимодействия с криптоэкономикой, такие как стейкинг, заимствование, децентрализованный кошелек и платежная карта, в дополнение к улучшениям нашего трейдингового интерфейса», — говорится в заявлении компании.
В результате многие пользователи из-за перекрывающихся функций полагались на обе платформы, испытывая сложности при переводе балансов между продуктами. В Coinbase решили устранить эти проблемы, расширив опции основного приложения.
Advanced Trade получит все возможности Coinbase Pro, которую закроют до конца 2022 года.