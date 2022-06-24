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36 минут назад

В ЕС предложили искусственно ограничить цены на газ

Секрет Фирмы

Власти Бельгии предложили ввести в Евросоюзе (ЕС) потолок цен на газ и координировать закупки между странами ЕС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра страны Александера Де Кроо. Он выступил с таким предложением на саммите ЕС, Чиновник опасается, что «зима может быть тяжёлой». Ранее сообщалось, что Германия хочет экспроприировать часть труб «Северного потока —2», чтобы обеспечить страну газом.

В ЕС предложили искусственно ограничить цены на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны проявлять солидарность. Бельгия предлагает ввести в ЕС потолок цен на газ, также мы предлагаем создать блок стран для координации наших закупок, чтобы снизить цены», — сказал Де Кроо.

Еврокомиссия должна сделать необходимые предложения по организации поставок газа, уверен он. Бельгийский премьер добавил, что ситуация с сокращением поставок российского газа в Германию по «Северному потоку» вызывает серьёзное беспокойство в ЕС.

14 июня «Газпром» сообщил, что ему пришлось снизить поставки газа по «Северному потоку» из-за того, что компания Siemens отказалась вернуть газовую турбину. Немецкий концерн утверждал, что турбину пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Ранее правительство Германии заявило, что столкнулось со сложностями после введения санкций против России. Как сообщил Der Spiegel, правительство ФРГ решило экспроприировать часть трубы «Северного потока — 2», чтобы доставлять по ней газ в страну.

Рынки,Siemens,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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