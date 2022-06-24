В ЕС предложили искусственно ограничить цены на газ

Власти Бельгии предложили ввести в Евросоюзе (ЕС) потолок цен на газ и координировать закупки между странами ЕС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра страны Александера Де Кроо. Он выступил с таким предложением на саммите ЕС, Чиновник опасается, что «зима может быть тяжёлой». Ранее сообщалось, что Германия хочет экспроприировать часть труб «Северного потока —2», чтобы обеспечить страну газом.

«Мы должны проявлять солидарность. Бельгия предлагает ввести в ЕС потолок цен на газ, также мы предлагаем создать блок стран для координации наших закупок, чтобы снизить цены», — сказал Де Кроо.

Еврокомиссия должна сделать необходимые предложения по организации поставок газа, уверен он. Бельгийский премьер добавил, что ситуация с сокращением поставок российского газа в Германию по «Северному потоку» вызывает серьёзное беспокойство в ЕС.

14 июня «Газпром» сообщил, что ему пришлось снизить поставки газа по «Северному потоку» из-за того, что компания Siemens отказалась вернуть газовую турбину. Немецкий концерн утверждал, что турбину пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.