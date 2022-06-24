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1 час назад

В Швейцарии нашли способ закупки российского золота

Лера Букина

Швейцарские компании узнали, как можно закупать российское золото в обход официальному запрету. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Таможенного управления Швейцарии.

Швейцария нашла способ закупать российское золото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным таможни, в мае в Швейцарию ввезли три миллиона тонн золота. Его стоимость составила около 200 миллионов долларов. Металл привезли из Великобритании, однако у него было российское происхождение.

Из-за этого на рынке начался настоящий ажиотаж, поскольку действующие правила предполагают, что швейцарским трейдерам и золотообрабатывающим компаниям запрещено закупать российское сырье, которое было добыто после 7 марта. Данные правила ввели после начала спецоперации РФ на Украине. Многие игроки объявили об отказе от покупки любого золота российского происхождения, независимо от срока его добычи.

При этом дата произведения ввезенного в мае в Швейцарию золота в материалах не фигурирует. Так, по мнению многих специалистов, схему с задействованием Великобритании в качестве транзитного пункта могут использовать для обхода санкций.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз обсуждает возможность введения ограничений, связанных с российским золотом. Официальные лица, знакомые с дискуссиями, подтвердили тот факт, что в отношении российского золота могут ввести рестрикции. По словам источника, знакомого с работой над санкциями, Еврокомиссия работает над включением золота в возможный список санкций, но пока неизвестно, получится ли запретить импорт или экспорт золота из России.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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