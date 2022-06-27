Экономист перечислил последствия новых антироссийских ограничений США

Возможный запрет на приобретение американских технологий странами, которые выступают партнерами России, может быть серьезным, считает управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. В беседе с «Лентой.ру» экономист оценил угрозу для технологических компаний и перечислил последствия нового антироссийского ограничения США.

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Стало известно, что США планируют санкции, предусматривающие внесение в черный список, в отношении компаний, выступающих партнерами России. Поддерживающим Москву предприятиям запретят приобретать американские товары и технологии, что закроет доступ в том числе к такой стратегически важной продукции, как полупроводники, следует из заявления на сайте Белого дома.

«Речь идет о тех странах, которые в обход санкций работают с Россией. Ну и наиболее развитыми технологиями обладает Китай. Я думаю, что это может ухудшить перспективы распространения китайских технологий в России», — сказал Рожанковский.

Экономист напомнил, что Китай ранее уже сталкивался с противостоянием США:

«Была довольно неприятная история с Huawei».

США ввели санкции против компании в мае 2019 года. После этого Huawei оказалась отрезана от ключевых американских технологий, а именно передовых полупроводников, необходимых для смартфонов.

«Поэтому они примерно знают и понимают, какой может быть реакция США, если Китай будет искать пути взаимодействия с Россией», — считает он.

Рожанковский сообщил, что окончательное решение США будет известно в ближайший месяц.

«В течении минимум двух недель, максимум месяца это может произойти», — заключил экономист.