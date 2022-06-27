Возможный запрет на импорт российского золота назвали символическим

План стран «Большой семерки» (G7) запретить импорт золота из России «в значительной степени символичен», поскольку потоки уже были ограничены санкциями, пишет Bloomberg.

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«Воздействие запрета на импорт российского золота странами G7, вероятно, будет довольно ограниченным, учитывая, что отрасль уже предприняла шаги по ограничению российского золота», — сказал глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

Российское золото стало табу на западных рынках, а швейцарская нефтеперерабатывающая промышленность была вынуждена отрицать свою причастность к сообщениям о его импорте, отмечает издание. Аналитик по сырьевым товарам в Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар назвал возможный запрет формальным, он не ожидает, что такая мера приведет к существенному росту цен на драгметалл.