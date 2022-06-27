Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Возможный запрет на импорт российского золота назвали символическим

Lenta.ru

План стран «Большой семерки» (G7) запретить импорт золота из России «в значительной степени символичен», поскольку потоки уже были ограничены санкциями, пишет Bloomberg.

Возможный запрет на импорт российского золота назвали символическим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Воздействие запрета на импорт российского золота странами G7, вероятно, будет довольно ограниченным, учитывая, что отрасль уже предприняла шаги по ограничению российского золота», — сказал глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

Российское золото стало табу на западных рынках, а швейцарская нефтеперерабатывающая промышленность была вынуждена отрицать свою причастность к сообщениям о его импорте, отмечает издание. Аналитик по сырьевым товарам в Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар назвал возможный запрет формальным, он не ожидает, что такая мера приведет к существенному росту цен на драгметалл.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что отказ стран G7 от импорта золота из России лишит Москву около 19 миллиардов долларов в год. Страны Большой семерки сообщили 27 июня, что намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.

Рынки,Энтони Блинкен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители