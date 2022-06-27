"Газпром" утвердил размер дивидендов на обыкновенную акцию за 2021 год

Акционеры "Газпром нефти" утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 56 рублей на обыкновенную акцию, включая промежуточные выплаты, говорится в сообщении компании.
"Дивиденды учитывают часть, выплаченную по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов по итогам 2021 года будет направлено 265,5 млрд рублей, что соответствует уровню, установленному дивидендной политикой компании, - выплачивать акционерам дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности", - отмечается в сообщении.
"Газпром нефть" по итогам 2021 года получила рекордную чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в размере 503,4 млрд рублей, что в четыре раза превышает показатель 2020 года.
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил, что такие результаты позволят увеличить размер выплаты дивидендов.
Внеочередное собрание акционеров "Газпром нефти" ранее утвердило рекомендацию выплатить дивиденды за девять месяцев 2021 года из расчета 40 рублей на обыкновенную акцию, или в общей сложности 189,65 млрд рублей.
Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.