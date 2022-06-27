"Газпром" утвердил размер дивидендов на обыкновенную акцию за 2021 год

"Дивиденды учитывают часть, выплаченную по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов по итогам 2021 года будет направлено 265,5 млрд рублей, что соответствует уровню, установленному дивидендной политикой компании, - выплачивать акционерам дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности", - отмечается в сообщении.